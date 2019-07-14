“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك

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تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” التي ستقام يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو عند الساعة الثامنة مساء في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضحت “التقاعد” أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

ودعت “التقاعد” المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة تبوك إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة “المشي صحة” قد أقيمت نسخها الست الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وستشمل عدة مناطق أخرى في الفترة القادمة.