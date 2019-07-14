احدث الأخبار

“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”
أبرز المواد
 مصادر: أمريكا استقرت على العقوبات التي ستفرض على تركيا
أبرز المواد
 طريقة بسيطة تحمي قلبك.. أفضل من 5 أدوية
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحمل الإرهابيين الحوثيين المسؤولية عن انهيار سعر العملة الوطنية
أبرز المواد
 استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود
منطقة مكة المكرمة
 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك
منطقة تبوك
 ‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء
محليات
 “الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار
أبرز المواد
 الشرطة الإسرائيلية تقتحم مصلى الرحمة في الأقصى
أبرز المواد
 الصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج
أبرز المواد
 استعرضا العلاقات الأخوية وآفاق التعاون.. خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا
أبرز المواد
“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك

“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك

أبرز المواد
وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”

وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”

أبرز المواد
مصادر: أمريكا استقرت على العقوبات التي ستفرض على تركيا

مصادر: أمريكا استقرت على العقوبات التي ستفرض على تركيا

أبرز المواد
طريقة بسيطة تحمي قلبك.. أفضل من 5 أدوية

طريقة بسيطة تحمي قلبك.. أفضل من 5 أدوية

أبرز المواد

“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك

“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك
http://almnatiq.net/?p=750934
المناطق - واس

تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” التي ستقام يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو عند الساعة الثامنة مساء في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
وأوضحت “التقاعد” أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.
ودعت “التقاعد” المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة تبوك إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.
يشار إلى أن مبادرة “المشي صحة” قد أقيمت نسخها الست الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وستشمل عدة مناطق أخرى في الفترة القادمة.

روابط ذات صلة

وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”

وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”
مصادر: أمريكا استقرت على العقوبات التي ستفرض على تركيا

مصادر: أمريكا استقرت على العقوبات التي ستفرض على تركيا
طريقة بسيطة تحمي قلبك.. أفضل من 5 أدوية

طريقة بسيطة تحمي قلبك.. أفضل من 5 أدوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*