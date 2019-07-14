احدث الأخبار

أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
 وزير الداخلية يوجه بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”
أبرز المواد
 مصادر: أمريكا استقرت على العقوبات التي ستفرض على تركيا
أبرز المواد
 طريقة بسيطة تحمي قلبك.. أفضل من 5 أدوية
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحمل الإرهابيين الحوثيين المسؤولية عن انهيار سعر العملة الوطنية
أبرز المواد
 استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود
منطقة مكة المكرمة
 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك
منطقة تبوك
 ‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء
محليات
 “الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار
أبرز المواد
 الشرطة الإسرائيلية تقتحم مصلى الرحمة في الأقصى
أبرز المواد
أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان

أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان

منطقة عسير
وزير الداخلية يوجه بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة

وزير الداخلية يوجه بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة

أبرز المواد
“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك

“التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك

أبرز المواد
وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”

وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”

أبرز المواد

أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان

أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
http://almnatiq.net/?p=750940
المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير مؤخرا بإجراء العديد من أعمال الصيانة التي شملت إعادة سفلتة الطرق والشوارع في ضواحي مدينة سلطان .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم إعادة السفلتة التعاقدية لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في ضواحي متفرقة بمدينة سلطان وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد من قبل الأمانة .

حيث تم إعادة سفلتة ما مجموعة 83 الف م2 لمسطحات الشوارع الرئيسية و الفرعية.

وشملت أعمال الصيانة الدورية و إعادة تأهيل الطرقات و الشوارع ضاحية الجمعة و الموردة و سوق حجلا .

و أكد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير  تسعى دوما إلى تقديم أفضل وأيسر الخدمات لسكان مدينة أبها و ضواحيها ، و ذلك ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .

روابط ذات صلة

انطلاق فعاليات المخيم الثقافي لجامعة بيشة في محافظة بلقرن اليوم

انطلاق فعاليات المخيم الثقافي لجامعة بيشة في محافظة بلقرن اليوم
مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم

مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم
في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف

في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*