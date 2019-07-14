أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان

المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير مؤخرا بإجراء العديد من أعمال الصيانة التي شملت إعادة سفلتة الطرق والشوارع في ضواحي مدينة سلطان .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم إعادة السفلتة التعاقدية لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في ضواحي متفرقة بمدينة سلطان وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد من قبل الأمانة .

حيث تم إعادة سفلتة ما مجموعة 83 الف م2 لمسطحات الشوارع الرئيسية و الفرعية.

وشملت أعمال الصيانة الدورية و إعادة تأهيل الطرقات و الشوارع ضاحية الجمعة و الموردة و سوق حجلا .

و أكد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير تسعى دوما إلى تقديم أفضل وأيسر الخدمات لسكان مدينة أبها و ضواحيها ، و ذلك ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .