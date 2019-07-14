أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية

المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة ابراهيم بن حسين العُمري مدير عام التعليم بمنطقة تبوك والذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية بالمنطقة للبنين والبنات . مؤكدا سموه أن هذه البرامج الصيفية تساهم في قضاء الأوقات المناسبة والاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية والترفيهيةمنوهاً سموه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وقدم ابراهيم العُمري الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهات ومتابعات سموه المستمرة لدعم المسيرة التعليمية بالمنطقة والاهتمام بالطلبه والطالبات