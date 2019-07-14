احدث الأخبار

وفد اماراتي يزور بستنة نجران
منطقة نجران
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة
أبرز المواد
 المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
أبرز المواد
 “السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد منصة ” صحة ” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية
أبرز المواد
 57776 فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن خلال النصف الأول من 2019م
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
 وزارة العمل ترفع من كفاءة إدارة مشاريعها ومرافقها العامة بالتعاون مع برنامج “مشروعات”
أبرز المواد
 أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
وفد اماراتي يزور بستنة نجران

وفد اماراتي يزور بستنة نجران

منطقة نجران
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة

أبرز المواد
المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

أبرز المواد
“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

أبرز المواد

أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية

أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية
http://almnatiq.net/?p=750946
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة ابراهيم بن حسين العُمري مدير عام التعليم بمنطقة تبوك والذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية بالمنطقة للبنين والبنات . مؤكدا سموه أن هذه البرامج الصيفية تساهم في قضاء الأوقات المناسبة والاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية والترفيهيةمنوهاً سموه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –  .
وقدم ابراهيم العُمري الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهات ومتابعات سموه المستمرة لدعم المسيرة التعليمية بالمنطقة والاهتمام بالطلبه والطالبات

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة
المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*