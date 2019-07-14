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57776 فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن خلال النصف الأول من 2019م

57776 فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن خلال النصف الأول من 2019م
http://almnatiq.net/?p=750948
حفر الباطن - المناطق

أوضحت صحة حفرالباطن أن قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد العام أجرى خلال النصف الاول من العام 2019 م، (٥٧٧٧٦) فحصاً تشخيصياً في جميع وحدات الأشعة السينية والمقطعية والرنيين المغناطيسى والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة هشاشة العظام والأشعة المتنقلة.

وبلغت فحوصات الاشعة السينية (٤٥٧٥٣)وأشعة الرنيين المغناطيسي (٢١١٧) حاله، وبلغت الحالات التي اجرى لها فحص إشعاعي بوحدة الأشعة المقطعية (٣٤١٣)حاله، وفحوص الموجات فوق الصوتيه (٤٦٨٦) حالة، وفحص هشاشة العظام (٥٣٢) فحص
في حين تم اجراء عدد (١٢٧٥) فحص إشعاعي للمرضى المنومين.

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