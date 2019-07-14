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أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

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أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=750959
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم , في مكتب سموه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة  , المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة , يرافقه أعضاء الجمعية ، الذين قدموا للسلام على سموه ، واطلاعه على أعمال ونشاطات وجهود الفرع خلال الفترة الماضية.
وقدم الدكتور الشريدة في بداية اللقاء, لسمو أمير المنطقة نبذة مختصرة عن تأسيس الجمعية وأهدافها وأنشطتها وزياراتها الميدانية للقطاعات المختلفة، موضحاً أن الجمعية تهدف للعمل على تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ووفقاً للاتفاقيات الدولية والعالمية والعربية والإسلامية التي وافقت عليها المملكة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

ورحّب سمو أمير القصيم في الدكتور الشريدة, وأعضاء فرع الجمعية , متمنياً لهم دوام التوفيق في مهام عملهم.

وأكد سموّه أهمية دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني للإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم , وهو ما تحرص على تطبيقه القيادة الرشيدة .
كما جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة , والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية , وما تسعى لتقديمه من جهود وما حققته من إنجازات .

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