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أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

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أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية
http://almnatiq.net/?p=750964
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمنطقة ، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , اجتماع الجمعية العمومية بحضور أعضاء الجمعية ، واجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثانية لعام 2019 ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

واستعرض سموه خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية تقرير مرئي عن إنجازات مجلس الإدارة السابق ، واعتماد القوائم المالية لعامي 2017 و 2018م، وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وتفويضه من قبل الجمعية العمومية ، وجرى خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق ، بالإضافة إلى ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في القطاع الخيري لما له من أهمية في العملية التنموية ، مبدياً سعادته بدور الجمعية وما حققته من نتائج إيجابية في الفترة الماضية ، مشيداً بإسهام الجمعية في مجال التبرع بالدم والفصائل النادرة , التي تعد الهم الأول لدى بنوك الدم في المستشفيات , وتميزها بنوعية خدماتها التي تقدمها للمستفيدين ولمسها كل من استفاد منها.

وأكد سمو رئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمنطقة على أهمية تطوير أُسس العمل لاستمرارية أعمال الجمعية وفقًا للنهج المؤسسي، ومضاعفة الجهود لتحقيق الطموحات والتطلعات ، وديمومة الجمعية في القيام بواجباتها تجاه فئة المرضى المحتاجين من أبناء المنطقة ، مثنياً سموه بنتائج العام الماضي لأعمال الجمعية ، مقدماً شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على عملهم الدؤوب لإنجاح أعمال الجمعية ودعمهم لأنشطتها ، متمنياً في الوقت نفسه لأعضاء المجلس الجديد التوفيق والسداد ، محفزاً الجميع إلى مواصلة العمل والتطوير لأعمال الجمعية لتؤدي رسالتها تجاه المستفيدين من خدماتها.

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