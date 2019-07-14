احدث الأخبار

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
أبرز المواد
 “السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد منصة ” صحة ” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية
أبرز المواد
 57776 فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن خلال النصف الأول من 2019م
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
 وزارة العمل ترفع من كفاءة إدارة مشاريعها ومرافقها العامة بالتعاون مع برنامج “مشروعات”
أبرز المواد
 أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
 وزير الداخلية يوجه بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “التقاعد” تنظم النسخة السابعة من مبادرتها “المشي صحة” في تبوك
أبرز المواد
المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

أبرز المواد
“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

أبرز المواد

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
http://almnatiq.net/?p=750970
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بأنه امتداداً للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.
وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.
وأوضح أن هذه المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
وأضاف المصدر أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.

روابط ذات صلة

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية
أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية
أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*