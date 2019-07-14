احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة
أبرز المواد
 المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
أبرز المواد
 “السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المشرف على جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد منصة ” صحة ” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية
أبرز المواد
 57776 فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن خلال النصف الأول من 2019م
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
 وزارة العمل ترفع من كفاءة إدارة مشاريعها ومرافقها العامة بالتعاون مع برنامج “مشروعات”
أبرز المواد
 أمانة عسير تعيد تأهيل و صيانة 83 ألف م2 من طرقات مدينة سلطان
منطقة عسير
 وزير الداخلية يوجه بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة

أبرز المواد
المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

أبرز المواد
“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9015.16 نقطة
http://almnatiq.net/?p=750973
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 9015.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية الأساسية، والفخارية، والإعادة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، وإتحاد الخليج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت، وصافولا، وجرير، ومعادن، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.20% و 2.22% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية، والإعادة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك, ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 14.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3817.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 564 صفقة.

روابط ذات صلة

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية

“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية
أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لأصدقاء بنوك الدم الخيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*