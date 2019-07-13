وفد اماراتي يزور بستنة نجران

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زار وفد من هيئة ابو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة المدير التنفيذي لقطاع التطوير مبارك بن علي المنصوري مركز ابحاث تطوير البستنة بنجران

وقدم مدير المركز م سالم بالحارث شرحا موجزا عن مهام واهداف المركز وأنشطته البحثية وبدأت الجولة والتي شملت بنك الاصول الوراثية ووحدة أمهات إنتاج طعوم الحمضيات المعتمدة ومشاتل إكثار الحمضيات و حقول تجارب الحمضيات والفواكهة الاستوائية وخلال هذه الجولة تم أستعراض أهم المنجزات التي توصل اليها المركز من خلال الأبحاث التي بدأت منذ أكثر من ثلاثين عام وفي نهاية الزيارة عبر رئيس الوفد والمرافقين أعجابهم بما توصل إليه الباحثين بالمركز وأبدوا رغبتهم في التعاون ونقل تجربة النجاح التي توصل إليها المركز إلى دولة الأمارات الشقيقة والقيام بالزيارات المتبادلة والتدريب .