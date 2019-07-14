الأمير سعود بن نايف: القيادة الرشيدة مهتمة بتقديم خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية

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الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، الأستاذ عدنان المعيبد.

ونوه سموه باهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله-  بتطوير القطاع اللوجيستي، وتطوير خدمات الموانئ، لتكون مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة2030 بالاستفادة من الموقع الجغرافي، والتحول لنقطة ربط بين القارات الثلاث، وتقديم خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، تسهم في تقدم المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية ورفع قيمة الصادرات المحلية، مشدداً سموه على أهمية العمل على تطوير العنصر البشري العامل في الموانئ، والاستفادة من الخبرات الوطنية، مؤكداً على أهمية تطوير عمليات الحفاظ على السلامة والأمن في الميناء، لما لها من أهمية في الحفاظ على المقدرات الوطنية، متمنياً سموه للميناء ومنسوبيه التوفيق.

واطلع سموه على تقرير عن أعمال الميناء خلال العام المنصرم، كما اطلع أيضاً على جهود الميناء في تسهيل أعمال سفينة الإغاثة “سفينة العطاء” التي ستنطلق اليوم الأحد بمشيئة الله من ميناء الجبيل الصناعي إلى جمهورية السودان الشقيقة، ضمن جهود المملكة في دعم الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة .

من جهته عبر مدير عام مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، الأستاذ عدنان المعيبد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم مسيرة الميناء، وتوجيهاته الكريمة، مبيناً أنها خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.

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