أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية نيبال لدى المملكة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجيوت، والوفد المرافق له.

مشيراً سموه إلى حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وأن تبنى هذه العلاقات على ما فيه منفعة للبلدين، مؤكداً أن العلاقة بين المملكة وجمهورية نيبال تطورت في مختلف الأصعدة، لاسيما في الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري، والاستفادة من القدرات البشرية لدى البلدين، متمنياً سموه لجمهورية نيبال حكومةً وشعباً دوام التوفيق.

كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير جمهورية نيبال لدى المملكة الدكتور ماهيندرا راجيوت، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة شريكٌ مهم لجمهورية نيبال، بما تقدمه من مساعدات إنسانية واقتصادية، ومشروعات تنموية مشتركة، مبيناً تقدير بلاده لإسهامات المملكة، مضيفاً أن بلاده تقدر ما تقوم به المملكة من جهود لتسهيل رحلة الحجيج النيباليين، وما وفرته من تسهيلات منذ اللحظة الأولى لقدومهم لأرض المملكة، وحتى لحظة مغادرتهم، عبر خدمات متنوعة تقدم بأعلى مستويات الجودة.