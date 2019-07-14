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الأمير خالد الفيصل يوافق على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي محرم القادم

الأمير خالد الفيصل يوافق على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي محرم القادم

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الأمير خالد الفيصل يوافق على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي محرم القادم

الأمير خالد الفيصل يوافق على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي محرم القادم
http://almnatiq.net/?p=750998
المناطق - جدة

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في مطلع شهر محرم المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجلس التاسع لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وأعضاء المجلس.
وثمن رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ما حققته الأكاديمية في عامها الأول، مشيداً بإنجازها تقرير حالة الشعر العربي للعام ٢٠١٨، عاداً إياه إنجازاً للأكاديمية يثري المكتبة العربية، إذ من المقرر تدشين خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها شراكة أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف مع وزارة الثقافة، المتضمنة دعم برامج الأكاديمية.
كما استعرض مجلس الأمناء خلال الاجتماع مقترح أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف لتطوير جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في عامها الجديد، وفرعها الجديد المخصص لطلبة المملكة في المرحلتين الثانوية والجامعية، ومشروعاتها للعام المقبل.
وقد فاز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى كل من الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.

 

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