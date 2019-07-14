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الغامدي : أمينًا مساعدًا للمجلس العربي للصحافة والإعلام ” بدرجة سفير” ومنسق عامًا لشئون الصحافة والإعلام

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الغامدي : أمينًا مساعدًا للمجلس العربي للصحافة والإعلام ” بدرجة سفير” ومنسق عامًا لشئون الصحافة والإعلام

الغامدي : أمينًا مساعدًا للمجلس العربي للصحافة والإعلام ” بدرجة سفير” ومنسق عامًا لشئون الصحافة والإعلام
http://almnatiq.net/?p=751004
الدمام - فهد المريخي
بناء على ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر من الجمعية العامة لأمم المتحدة بتاريخ 16-12-1966والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 3-1-1976هـ وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من رئيس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بناء على قرار الدورة الصادر لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري 6405بتاريخ 4-3-2004م وعلى قرار إنشاء منظمة الشباب العربي المنبثق من منظمة الشعوب والبرلمانات العربية المعتمد من وزارة الخارجية المصرية رقم 1293في 25-8-2011م
بناء عليه تم تعين الإعلامي محمد بن سعيد الغامدي أمينًا مساعدًا للمجلس العربي للصحافة والإعلام ” بدرجة سفير” اعتبارا من صدور القرار ، كما صدر قرار الاتحاد العربي للتدريب بمجلس الواحدة الاقتصادية العربية رقم 47لعام 2019م اختياره وتعينه منسقًا عامًا لشئون الصحافة والإعلام – بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
يُذكر أن “الغامدي” صحفي بجريدة الرياض بالمكتب الإقليمي بالمنطقة الشرقية ويعمل في المجال الصحفي والإعلامي من سنوات طويلة كان أخرها عمله الحالي ، وله العديد من الأعمال التطوعية المختلفة وحاصل على العديد من الدورات والشهادات الإعلامية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.
وقال الغامدي تشرفت بهذه المناصب الدولية التي افخر بها ويسعدني بان اتقدم بشكر والعرفان للمجلس العربي للصحافة والإعلام  ولمجلس الوحدة الاقتصادية العربية  على هذه الثقة والشكر موصول لجريدتي ” الرياض” التي تدعم كافة منسوبيها للإبداع في عالم الصحافة بما يتوافق وروية المملكة 2030.
وأضاف الغامدي بان هناك الكثير من النقاط التي سوف يعمل عليها بشركه مع العديد من الجهات ومنها هيئة الصحفيين السعودية والعديد من الهيئة العربية لتفعيل دور الإعلام و الإعلاميين ومنها  تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية في القطاعيين العام والخاص وتبادل الخبرات والزيارات والاستفادة من برامج هذه المؤسسات والتأكيد على أهمية دورها في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك .
وبين بان العمل جاري لإقامة مشروعات عربية إعلامية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لكل دولة عربية من حيث الكفاءات الإعلامية المتوفرة فيها ضمن إطار تكاملي لتحقيق نهضة إعلامية عربية تعزز مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية العربية .

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