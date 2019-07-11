“أبناء منطقتي نجران وجازان ” .. تعليم حائل يستقبل سفراء وسفيرات حماة الوطن

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استقبل مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني سفراء حماة الوطن من منطقتي نجران وجازان اليوم الأحد في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله بحضور مديرة عام الإرشاد بوزارة التعليم الأستاذة موضي المقيطيب والقيادات التعليمية وإدارة الإرشاد الطلابي بنين وبنات.

وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الكريم ومقطع فيديو ترحيبية ثم كلمة لمدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني رحب بسفراء حماة الوطن من أبناء الشهداء والمرابطين أبناء المنطقتين الغاليتين علينا نجران وجازان الحد الجنوبي مثمنا الدور البطولي لجنودنا البواسل، وذكر مدير عام التعليم بكل فخر واعتزاز نستقبل ضيوفنا أبناء وبنات جنودنا البواسل الشجعان ونشاركهم هذه الملحمة العظيمة داعياً الله تعالى لهم بالنصر، ولوطننا الغالي دوام العز والازدهار ، سائلاً المولى أن يحفظ أمن هذا الوطن وقيادتنا الرشيدة.

وألقت كلمة الأستاذة موضي المقيطيب مديرة الإرشاد بوزارة التعليم وضحت من خلالها أهمية هذه المبادرة والتي تعتبر امتداد للمبادرات السابقة لأبناء الشهداء والمرابطين

وقدم ممثلي تعليم نجران وجازان كلمات في هذا اللقاء وشارك أبناء الشهداء والمرابطين سفراء حماة الوطن بكلمات وقصائد تعبر عن ولائهم لوطنهم.

وقد استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل مساء أمس ، سفراء وسفيرات حماة أرض الوطن من منطقتي جازان ونجران في مطار حائل الإقليمي والبالغ عددهم ٣٢ سفير وسفيرة .

وكان في استقبال وفد نجران مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ يحيي العماري وعددا من منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة .

واستقبلت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي ‎سفراء حماة الوطن من منطقة جازان في مطار حائل الإقليمي ، واستقبلت مديرة عام الإرشاد بوزارة التعليم الأستاذة موضي المقيطيب .