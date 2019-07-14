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روحاني : مستعدون للتفاوض مع أميركا لكن بشروط
http://almnatiq.net/?p=751039
المناطق - وكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي “نؤمن دائما بالمحادثات… إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أميركا اليوم والآن وفي أي مكان”.

جاء ذلك فيما أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم، التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معبرة عن قلقها من مخاطر انهياره.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال في وقت سابق، إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

وأكّد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة “لن تسمح أبدا” لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن أعلنت طهران أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

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