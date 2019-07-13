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إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج تدريبي لمعلمات الطفولة المبكرة

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج تدريبي لمعلمات الطفولة المبكرة

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إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج تدريبي لمعلمات الطفولة المبكرة

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج تدريبي لمعلمات الطفولة المبكرة
http://almnatiq.net/?p=751042
الجوف - محمد الحسن

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث  “بنات”  البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني والذي يستهدف قائدات  ومعلمات الطفولة المبكرة .
وأكدت مساعدة مدير تعليم الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في كلمتها، على ضرورة حضور هذه البرامج التأهيلية للمرحلة القادمة وإكساب المتدربات المهارات اللازمة التي تضمن حق التعليم الجيد والمميز وتنمية مهاراتهن في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية بما يساعد على تحقيق الرؤية في حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متعددة في التعليم المبكر .
وأوضحت، مديرة إدارة التدريب والابتعاث الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن البرنامج يستهدف جميع قائدات ومعلمات الطفولة المبكرة في ٣١ مدرسة بجميع مكاتب التعليم تنفذه مدربتي المشروع المركزية الأستاذة طائلة الغبين والأستاذة نورة الكريع وعدد من المشرفات التربويات اللاتي يتناولن محاور معينه، وذلك حسب خطة ممنهجة تطابق مدة البرنامج في ثلاثة أيام، و يهدف إلى توظيف معرفة مبادئ النمو في التعامل الإيجابي مع الطلاب في غرفة الصف، وتطبيق الأساليب التربوية في طرق التعامل معهم، وتوظيف مهارات إدارة الصف في التعامل مع خصائص النمو، كذلك تطبيق الأساليب الإبداعية للتعامل مع طلاب وطالبات الصفوف الأولية .

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