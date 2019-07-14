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وزارة التجارة: تعديل السجل التجاري للشركات أصبح الكترونياً

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وزارة التجارة: تعديل السجل التجاري للشركات أصبح الكترونياً

وزارة التجارة: تعديل السجل التجاري للشركات أصبح الكترونياً
http://almnatiq.net/?p=751048
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل الكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وكشفت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: (الأنشطة، عنوان الشركة، المدير).

ويمكن لعملاء الوزارة الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa وإتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية.

وبذلك تكتمل كافة باقة خدمات الشركات لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس وصولاً إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

الجدير بالذكر أن الوزارة اطلقت العام الماضي خدمة تأسيس الشركات الكترونياً، تلاها التوثيق الإلكتروني وقرارات الشركاء وغيرها من الخدمات الإلكترونية في سبيل تسهيل الخدمات لعملائها واتمتتها لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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