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مقتل جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

مقتل جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني
http://almnatiq.net/?p=751057
المناطق - وكالات

قتل 3 جنود أتراك وأصيب آخر الأحد، في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني، في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وكالة دمير أوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وأوضحت الوكالة أن الجنود قتلوا في محافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية، مضيفة أن 3 “إرهابيين” قتلوا أيضا، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأوقع النزاع بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة “إرهابيا”، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكثر من 40 ألف قتيل منذ نشوبه عام 1984.
وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، حيث تسكن غالبية كردية، كما أن له قواعد خلفية في المناطق الجبلية شمال العراق.

وأطلق الجيش التركي في نهاية مايو هجوما جويا وبريا يهدف بالأخص إلى تدمير ملاجئ للمتمردين الأكراد في الجبال العراقية، وقد بدأت مرحلة ثانية من هذه العملية مساء الجمعة.

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