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إخماد حريق اندلع بمستودعين للمواد الكيميائية في جدة

إخماد حريق اندلع بمستودعين للمواد الكيميائية في جدة
http://almnatiq.net/?p=751066
المناطق - جدة

أخمدت فرق الدفاع المدني حريق اندلع بمستودعين للمواد الكيميائية بحي الخمرة .

وقد تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغ مفادة وقوع حادث حريق بمستودع بحي الخمرة بمحافظة جدة وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بداخل مستودعين مسقفة بالصاج تقدر ابعاهما ب (40×50) م تحتوي على مواد كيميائية تستخدم في عملية صناعة موادالبناء والاسمدة ومضادات الرغوة تمت السيطرة على الحادث واخمادة والحيلولة دون امتداد السنة اللهب للمستودعات المجاورة ودون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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