تعليم الطائف يستأنف برامجه التدريبية وسط حضور ملفت للمعلمين والمعلمات

المناطق - عادل الزهراني

استأنفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برامجها التدريبية الصيفية للأسبوع الثاني على التوالي وسط حضور وإقبال كبير من المتدربين والمتدربات على البرامج ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، وشهدت القاعات التدريبية البالغ عددها 57 قاعة تدريب للبنين والبنات حراكا تدريبيا كبيرا وتفاعلا متميزا مع التنويع والتجديد في البرامج التدريبية المقدمة ، حيث برزت برامج الإبداع والابتكار والتعليم القائم على المشاريع والعلاقات الانسانية في البيئة التعليمية وتدريب المدربين ومهارات القائد التربوي في ضوء رؤية الوطن 2030 والقيادة التحويلية والجدارات الوظيفية وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل وغيرها من البرامج التي انطلقت خلال الأسبوع الحالي والتي تهدف جميعها إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتنمية المهارات بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن عدد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بالطائف والمعتمدة في صيف هذا العام بلغت 238 برنامج تدريبي للبنين والبنات يقدمها 115 مدرب ومدربة.