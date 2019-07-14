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“ناسا” تعرض خريطة الكواكب المستكشفة خارج مجموعتنا الشمسية

“ناسا” تعرض خريطة الكواكب المستكشفة خارج مجموعتنا الشمسية
http://almnatiq.net/?p=751075
المناطق - وكالات

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، خريطة ضمت أكثر من 4 آلاف كوكب مستكشف خارج مجموعتنا الشمسية.

وعرضت الخريطة الكواكب التي اكتشفت منذ العام 1991، والتي يعود الفضل في اكتشافها لتلسكوب “كيبلر” للتصوير المداري، وفق ما ذكر موقع “مرصد المستقبل”.

واضطر “كيبلر” للتوقف عن العمل في 2018، لتقوم أقمار اصطناعية وتلسكوبات فضائية أخرى بإتمام مهمته، مثل قمر “ناسا” الاصطناعي ” تي إي إس إس” الذي اكتشف مؤخرا أصغر كوكب خارج المجموعة الشمسية على الإطلاق.

وتعمل “ناسا” على إطلاق المزيد من التلسكوبات الفضائية مثل “يوروبيان كاريكترايزنج إكسوبلانيتس” المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

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