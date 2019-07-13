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أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الغامدي

أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الغامدي

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أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الغامدي

أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الغامدي
http://almnatiq.net/?p=751078
المناطق-الباحة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- إلى أسرة وذوي رئيس رقباء فهد بن سرحان الغامدي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.
وأكد سمو أمير منطقة الباحة خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم, أن ما يقوم به الجنود البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، سائلاً الله -عز وجل- أن يسكن الشهيد فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الغامدي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان, مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي

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