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مقتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة

مقتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة
http://almnatiq.net/?p=751094
المناطق - واس

لقي 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرين، في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
ووفقاً لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف، أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيا، وجرح آخرين، وتدمير عربات تابعة لها.

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