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بعد مباراة تاريخية.. ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويحقق لقب بطولة ويمبلدون للمرة الخامسة

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بعد مباراة تاريخية.. ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويحقق لقب بطولة ويمبلدون للمرة الخامسة

بعد مباراة تاريخية.. ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويحقق لقب بطولة ويمبلدون للمرة الخامسة
http://almnatiq.net/?p=751104
المناطق - وكالات

احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول، بلقب بطولة ويمبلدون، حارما السويسري روجيه فيدرر الثاني من إنجاز أن يصبح أكبر بطل في تاريخ الغراند سلام.

وفاز ديوكوفيتش، الأحد، بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية للتنس 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3)، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

ورفع ديوكوفيتش رصيده إلى 5 ألقاب في البطولة الإنجليزية، و16 في الغراند سلام، بعدما أنقذ فرصتين في المجموعة الخامسة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل فيدرر، الذي يحتفل في سبتمبر بميلاده الـ38، أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام.

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