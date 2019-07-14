شاهد| أبشع من الموت.. سيدة يمنية تكشف جرائم الحوثي بحق المعتقلات

المناطق.. إسلام داوود

نشرت قناة اليمن اليوم، حوارا مطولا أجرته مع سيدة يمنية تعرضت للحبس بسجون مليشيا الحوثي الإرهابية ولاقت صنوفا من التعذيب والإهانة على يد المليشيا المدعومة من إيران.

ووفقا للفيديو، فقد أكدت السيدة اليمنية أن المليشيا اقتحمت منزلها وقامت باعتقالها من بيت زوجها لمدة تزيد على 11 شهرا، بسبب مطالبتها بمحاسبة قتلة الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح.

وأضافت أنها تعرضت لاختفاء قسري بأوامر من المكتب السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث أخفت المليشيا أي أخبار عن لوالديها وزوجها.

وعن ظروف اعتقالها، قالت السيدة اليمنية إن مليشيا الحوثي قامت باحتجازها في أحد الأقبية، بعد أن ألقى رجلان وسيدة القبض عليها من منزلها، واصطحبوها لأحد الأقبية حيث ظلت هناك 3 أيام بدون معرفة أسباب احتجازها.

وفي اليوم الرابع تعرضت الفتاة لتحقيقات قاسية ووجهت لها اتهامات زائفة مثل الانضمام لشبكات إباحية، وتلقيح اليمنيين بالإيدز والسرطان عبر منظمات دولية، وتجارة الحشيش، وتسريب معلومات لدول التحالف العربي عن المليشيا.

وأضافت أنها تعرضت لشتى صنوف التعذيب الوحشي على يد عناصر مليشيا الحوثي، على رأسها الضرب والتعذيب وحرق أجزاء من جسدها بالنار والتعذيب بالكهرباء، وغير ذلك من صنوف التعذيب النفسي والجسدي.

وأشارت إلى أن عناصر من مليشيا زينبيات كن يقمن بعمليات تطهير للفتيات المحتجزات وإرسالهن بعضهن كل ليلة إلى مسلحي المليشيا من أجل “نكاح المجاهدين”.

وأضافت أن عدد من الفتيات اضطررن للانتحار هربا من تعذيب المليشيا بعدما تعرضوا لشتى صنوف التعذيب، مشيرة إلى أن اثنتين من الفتيات المحتجزات معها أقدمن على الانتحار.

ونوهت السيدة اليمنية المعتقلة سابقا لدى مليشيا الحوثي إلى أن عناصر المليشيا كانوا يجبروهن على تأدية فروض صلاة وشعائر طائفية مختلفة عما كن يؤدينه، فيما أكدت لهن الزينبيات أن “نكاح أولياء الله” بحسب وصفهم هو سبيل دخول الجنة.

وأوضحت السيدة أن المليشيا كن يستعملن السيدان “طعم” لاستدراج الأعداء في إشارة لاستخدامهم دروعا بشرية، حيث أكد عناصر المليشيا لهن أن كل شيء مباح في الحرب حتى لو كان ذلك على حساب أعراض اليمنيين واليمنيات.

وأكدت السيدة اليمنية، في حديثها أنه كان من غير مسموح لهن بالزيارات ولا حتى للمنظمات الدولية بالوصول إليهن، مختتمة حديثها بدعوة المنظمات الدولية للتدخل وإنقاذ آلاف اليمنيات من براثن مليشيا الحوثي الإرهابية.