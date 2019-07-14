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غريفيث يعرب عن قلقه من فرض مليشيا الحوثي عقوبة الإعدام على 30 شخصًا

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غريفيث يعرب عن قلقه من فرض مليشيا الحوثي عقوبة الإعدام على 30 شخصًا

غريفيث يعرب عن قلقه من فرض مليشيا الحوثي عقوبة الإعدام على 30 شخصًا
http://almnatiq.net/?p=751112
المناطق - واس

حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم.
جاء هذا في بيان مقتضب للمبعوث الدولي نشره على مكتبه على “تويتر” أعرب فيه عن قلقه من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء.
وأكد غريفيث أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

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