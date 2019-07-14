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مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء

مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء
http://almnatiq.net/?p=751118
المناطق - واس

قُتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأصيب آخرون، في مواجهات مع الجيش اليمني وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في محافظتي الضالع والبيضاء جنوب ووسط اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني بحسب ما نقله موقع / 26 سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن 13 من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، مبينًا أن من بين القتلى قائد كتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر.
كما اندلعت المواجهات بحسب المصدر أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهتي غلق وشخب، وهي المحاولة التي تمكنت القوات الحكومية من صدها وإجبار العناصر المتسللة على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.
وفي محافظة البيضاء شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على تجمعات للمليشيا في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
واستهدفت الغارات تجمعات المليشيا في منطقتي البرك وباحواص، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين وتدمير آليات تابعة لهم.

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