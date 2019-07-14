احدث الأخبار

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”
أبرز المواد
 وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة
أبرز المواد
 الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة على اعتماد منصة “صحة”
أبرز المواد
 غريفيث يعرب عن قلقه من فرض مليشيا الحوثي عقوبة الإعدام على 30 شخصًا
أبرز المواد
 شاهد| أبشع من الموت.. سيدة يمنية تكشف جرائم الحوثي بحق المعتقلات
أبرز المواد
 بعد مباراة تاريخية.. ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويحقق لقب بطولة ويمبلدون للمرة الخامسة
أبرز المواد
 بسبب “الفار” وخطأ لحارس المرمى.. تونس تودع أمم أفريقيا
أبرز المواد
 محافظ الطائف يقف على الاستعدادات الميدانية لمركز البهيتة الأمني لموسم الحج
منطقة مكة المكرمة
 مقتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة
أبرز المواد
 انطلاق التمرين العسكري “القائد المتحمس2019” بين القوات السعودية والأمريكية
أبرز المواد
ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”

أبرز المواد
وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

أبرز المواد
الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء

مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء

أبرز المواد

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”
http://almnatiq.net/?p=751127
المناطق - وكالات

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليتصدر عناوين الأخبار بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، إذ طالب، الأحد، عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يسمهن، إلى “العودة من حيث أتين”، مما دفع مسؤولين ديمقراطيين رفيعين إلى اتهامه بالعنصرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب مهاجرين أو دولا فقيرة، إذ نُقل عنه العام الماضي إشارته إلى دول أفريقية بأنها “أوكار قذرة”، إضافة إلى كلامه عن “غزو” المهاجرين غير القانونيين.

وأشار ترامب في تغريدة جديدة إلى “عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات”، ما بدا وكأنه يقصد مجموعة من الشابات المتحررات ذوات الأصوات الكثيرة، واللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى مثل ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز المولودة في نيويورك، والتي تنحدر من أصول بورتوريكية، وغيرها.

ولم يعمد ترامب إلى تسمية أي منهن، لكنه قال: “إنهن أتين في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم”.

وأضاف أنهن “يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا”.

واستطرد متسائلا: “لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتين منها حيث تتفشى الجريمة؟”.

وقال مساعد رئيسة مجلس النواب بن راي لويان، المسؤول الأرفع من أصل لاتيني في الكونغرس، لقناة “فوكس نيوز” الأحد: “هذه تغريدة عنصرية”.

وأضاف: “هؤلاء مواطنون أميركيون انتخبوا من قبل ناخبين في الولايات المتحدة الأميركية”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد حذّرت حزبها من “خطر” السياسات الليبرالية التي تدفع بها أوكاسيو-كورتيز والتقدميات الأخريات، في حال كان الديمقراطيون يأملون بهزيمة ترامب في انتخابات 2020.

لكن بيلوسي انتقدت الأحد على موقع تويتر “هجوم” الرئيس، وقالت: “أرفض تعليقات ترامب التي تنم عن الرهاب من الأجانب وتهدف إلى تقسيم أمتنا”.

واعتبرت أن تعليقات ترامب “تؤكد أن خطته (اجعلوا أميركا عظيمة مجددا) كانت دائما حول جعلها بيضاء مجددا”.

روابط ذات صلة

وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة
الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل
مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء

مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*