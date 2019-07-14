احدث الأخبار

شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة
أبرز المواد
 ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”
أبرز المواد
 وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة
أبرز المواد
 الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني في محافظتي الضالع والبيضاء
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة على اعتماد منصة “صحة”
أبرز المواد
 غريفيث يعرب عن قلقه من فرض مليشيا الحوثي عقوبة الإعدام على 30 شخصًا
أبرز المواد
 شاهد| أبشع من الموت.. سيدة يمنية تكشف جرائم الحوثي بحق المعتقلات
أبرز المواد
 بعد مباراة تاريخية.. ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويحقق لقب بطولة ويمبلدون للمرة الخامسة
أبرز المواد
 بسبب “الفار” وخطأ لحارس المرمى.. تونس تودع أمم أفريقيا
أبرز المواد
 محافظ الطائف يقف على الاستعدادات الميدانية لمركز البهيتة الأمني لموسم الحج
منطقة مكة المكرمة
 مقتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة
أبرز المواد
شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة

شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة

أبرز المواد
ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”

أبرز المواد
وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

أبرز المواد
الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

أبرز المواد

شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة

شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة
http://almnatiq.net/?p=751130
المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد القحطاني بأنه عند الساعة 8:30 مساء يوم الجمعة 1440/11/9هـ وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة، بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها، مواطن في العقد الرابع، وضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح إنها مسروقة، كما ضبط بحوزته (502) قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وأوضح الرائد الزيد بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة احد رجال الأمن ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأضاف “أن شرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها”.

روابط ذات صلة

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”

ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”
وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة
الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*