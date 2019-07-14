شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة

المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد القحطاني بأنه عند الساعة 8:30 مساء يوم الجمعة 1440/11/9هـ وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة، بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها، مواطن في العقد الرابع، وضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح إنها مسروقة، كما ضبط بحوزته (502) قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وأوضح الرائد الزيد بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة احد رجال الأمن ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأضاف “أن شرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها”.