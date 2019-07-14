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مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين

مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين

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مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين

مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين
http://almnatiq.net/?p=751133
المناطق - تبوك

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني في مكتبه اليوم كلاً من النقيب فهد عبيد الرشيدي والنقيب مهندس سعد سالم القرني رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما إلى رتبة نقيب.
وهنأ اللواء الشهراني الضابطين المترقيين بهذه الثقة الملكية الكريمة وحثهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة هذا الوطن المعطاء وولاة أمره.
من جهته عبر الضابطان المترقيان عن عظيم شكرهما وامتنانهما على هذه الثقة الملكية الغالية التي مُنحت لهما وأنها ستكون دافعاً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة هذا الوطن .

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