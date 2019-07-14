مؤشرات “خفية” تدل على مشكلات قلبية

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تؤدي أمراض القلب إلى الوفاة في معظم الأحيان، خصوصا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لكن هناك تقديرات تشير إلى أن ملايين الأشخاص يعيشون بأمراض وعوامل تسبب أمراض القلب دون أن يشعروا بها، أو يقوموا بإجراء أي فحوصات للقلب على الإطلاق.

وهناك مؤشرات معروفة على أمراض القلب، مثل الإصابة بألم في الصدر أو عدم القدرة على رفع الذراع، إلا أن هناك علامات أخرى “خفية” لا يدركها المرء ولا يتوقع أن تكون مؤشرا على الإصابة بهذا النوع من الأمراض، بحسب ما ذكر موقع “نيوز ميديكال لايف ساينس” الطبي بناء على آراء أخصائيين وأطباء.

تورم القدم

قد يكون ضيق الحذاء على القدم أو ملاحظة وجود انتفاخ في القدمين مؤشرا على وجود مشكلة في القلب، وهذا قد يحدث نتيجة لتباطؤ في الدورة الدموية، أي يصبح تدفق الدم من القلب أبطأ، وكذا الحال مع عودة الدم إلى القلب. وعند ظهور مثل هذه الأعراض، ينصح الأطباء بضرورة الحصول على استشارة طبية وإجراء الفحوصات الضرورية للتحقق من سلامة القلب.

مشكلات جنسية

في الرجال، يمكن أن يكون ضعف الانتصاب مؤشرا قويا لمشاكل في القلب، ويحدث هذا عندما لا تتلقى الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي “المنطقة الحساسة” ما يكفي من الدم للحفاظ على الانتصاب.

آلام في مناطق أخرى

قد يظهر الألم المرتبط بمشاكل القلب في أماكن أخرى غير الصدر، مثل الكتفين والذرعين والفكين والرقبة.

صعوبة القيام بالمهام البدنية

تعتبر المعاناة أثناء تنفيذ المهام البدنية البسيطة علامة واضحة على وجود ضعف في الجهاز الدموي، فقد يجد المرء صعوبة في التنفس أثناء صعود السلم، أو يشعر بالحاجة إلى الراحة كثيرا أثناء قيامه بالتمارين الرياضية، وهذه الأمور كلها قد تشير إلى انخفاض في قدرة القلب على تزويد العضلات بتدفق كاف من الأكسجين.

ضعف الذاكرة

قد يشير الارتباك والتفكير المشوش إلى أن دماغ المرء لا يتلقى كمية كافية من الدم وبالتالي مشكلة في عضلة القلب. وإن ترك هذا الأمر من دون معالجة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر خطير بخلايا الدماغ ويؤدي بالتالي إلى فقدان الذاكرة، فضلا عن تضرر القلب.