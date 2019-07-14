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مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال

مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال

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مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال

مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال
http://almnatiq.net/?p=751139
المناطق - تبوك

صدر قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعتماد مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال.
وأوضح مدير مستشفى الولادة والاطفال بتبوك حميد المقبلي أنه سيبدأ القبول في البرنامج اعتباراً من بداية شهر أغسطس القادم 2019م وسوف يتم الاعلان للتقديم على البرنامج لاحقاً ، وستكون مدة التدريب عامين كاملين، بعدها يحصل الطبيب على دبلوم الدراسات العليا السعودي في تخصص طب الأطفال . وأضاف المقبلي أن البرنامج سيساهم في زيادة عدد أطباء الأطفال المتخصصين في طب الأطفال بالمنطقة ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، مثمناً الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في دعم وتعزيز البرامج التدريبيّة وطرح برامج تأهيلية تتيح للأطباء والممارسين الصحيين إمكانية بناء مسيرتهم المهنية والارتقاء في نوعية الخدمات الصحية المقدمة في تلك المنشأت ، ومشيداً في الوقت نفسه بما يحظى به مستشفى الولادة والأطفال من دعم وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ، التي لها الأثر في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

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