شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته

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رغم مرور عام على حلقة الإعلامي مجيد السامرائي مع الدكتور محمد باسل الطائي في برنامجه أطراف الحديث، إلا أن محتواها الشيق والممتع بات متداولا حتى وقتنا الحالي.

وفي الحلقة، حاول الفيزيائي العراقي المتخصص في نظرية المجال الكمي ونظرية النسبية العامة، تبسيط نظرية النسبية التي تعد أشهر نظريات الفيزياء لصاحبها الشهير أينشتاين ومن قبله جاليليو الذي ثبت هذه النظرية منذ قديم الأزل.

وفسر الطائي خلال الحلقة وربط ما بين النظرية وكيفية نشأة الكون من العدم الفيزيائي، مؤكدا أنه رغم توافق الفيزيائيين مع الملاحدة في هذه النظرية، إلا أن الكون من المستحيل أن يخلق ذاتيا من العدم، بل هناك خالق عظيم.

وأشار إلى أن البروفيسور ستيفن هوكينج رغم أنه كان يعتقد في البداية أن الكون خلق ذاتيا من العدم، لكنه عاد بعدها ليردد “من الذي ينفخ النار في المعادلات”، مؤكدا أن هناك خالق عظيم فضل الوجود على العدم.

وتطرق أيضا إلى الفرق بين الفلك والفيزياء الكونية، مبينا أن الفلك محصور في النظام الشمسي وحركة الكواكب والنجوم، أما الفيزياء الكونية فلا تنظر إلى هذا، بل تراه ذرات.

وأوضح أن كل مجرة تحتوي على مائة ألف مليون نجم على الأقل، ويصل قطر الواحدة إلى 200 ألف سنة ضوئية، وهذه المجرة رغم ضخامتها لكنها تعتبر جزيئة.

وفيما يتعلق بالتنجيم، أوضح أنها تسمى علما وهي ليس بعلم، ويقال إن أول ظهورها ومهدها السوماريون في العراق، وذلك تصديقا لقول الله تعالى “وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت”.

يذكر أن الدكتور الطائي ساهم بجهد كبير في تبسيط الفيزياء وبالأخص العلوم الكونية وتقديمها لخدمة ثقافة الناس وتطوير وعيهم وأسلوب تفكيرهم وسنويًا يقوم بالقاء العديد من المحاضرات العامة في المنتديات الثقافية.

ويحرص الدكتور الطائي على اتباع المنهج العلمي في اتخاذ المواقف من ظواهر العالم ومن المجتمع ومشكلاته، وهو يحث دومًا على ضرورة تجديد الفكر الإسلامي مبنيًّا على مصدره الأساسي وهو القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستعينين بمعارف العلم الموثقة؛ لفهم الوحي ووضع تعاليمه موضع التطبيق.