احدث الأخبار

تحطم طائرة في السويد.. ومقتل جميع ركابها
أبرز المواد
 تحذير.. فراش الأطفال يطلق مواد تسبب السرطان
أبرز المواد
 برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية
أبرز المواد
 شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته
أبرز المواد
 دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يؤدي إلى الوفاة
أبرز المواد
 مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال
منطقة تبوك
 مؤشرات “خفية” تدل على مشكلات قلبية
أبرز المواد
 مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين
منطقة تبوك
 شرطة عسير تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة
أبرز المواد
 ترامب يدعو عضوات كونغرس من أصول أجنبية “للعودة من حيث أتين”
أبرز المواد
 وفد الحكومة اليمنية يطالب بآلية لوقف إطلاق النار بالحديدة
أبرز المواد
 الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
تحطم طائرة في السويد.. ومقتل جميع ركابها

تحطم طائرة في السويد.. ومقتل جميع ركابها

أبرز المواد
تحذير.. فراش الأطفال يطلق مواد تسبب السرطان

تحذير.. فراش الأطفال يطلق مواد تسبب السرطان

أبرز المواد
برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية

برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية

أبرز المواد
شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته

شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته

أبرز المواد

تحطم طائرة في السويد.. ومقتل جميع ركابها

تحطم طائرة في السويد.. ومقتل جميع ركابها
http://almnatiq.net/?p=751150
المناطق - وكالات

قال مسؤولون سويديون إن طائرة صغيرة تقل مظليين تحطمت شمال السويد بعد وقت قصير من إقلاعها ما أدي إلى مقتل جميع الاشخاص التسعة الذين كانوا على متنها

وقع الحادث بعد الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي أمس الأحد قبالة ستورساندسكار، وهي جزيرة بالقرب من مطار أوميا، وهي بلدة شمال السويد.

وقالت غابرييلا باندليني المتحدثة باسم بلدية منطقة فاستربوتن:”يمكنني أن أؤكد أن جميع من كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم”.

وقال عامل الإنقاذ كوني كفارفورد لوكالة تي تي السويدية للأنباء إن الطائرة كانت تحمل مظليين و”أن شيئًا ما قد حدث مباشرة عقب الإقلاع”.

وذكر شهود لوسائل الإعلام السويدية إن بعض المظليين شوهدوا وهم يحاولون القفز من الطائرة قبل تحطمها مباشرة.

ولم تذكر التقارير نوع الطائرة وسبب الحادث، وفقا لوكالة “اسوشييتد برس”.

روابط ذات صلة

تحذير.. فراش الأطفال يطلق مواد تسبب السرطان

تحذير.. فراش الأطفال يطلق مواد تسبب السرطان
برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية

برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية
شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته

شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*