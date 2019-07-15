ليفربول يدخل سباق “ماكينة الأهداف” الروسية

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أفادت تقارير أن نادي ليفربول الإنجليزي، الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، انضم إلى منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز في السباق على ضم المهاجم الروسي فيدور تشالوف.

وبحسب التقارير فإن فيدور تشالوف، الذي يلعب لصالح نادي سسكا موسكو، يوجد على رادار فرق توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ولفت اللاعب البالغ الروسي، البالغ من العمر 21 عاما، أنظار عدد من الأندية بعد أن سجل 17 هدفا ونفذ 7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة خلال الموسم الماضي.

وكانت التقارير ربطت أرسنال باللاعب الروسي الشهر الماضي، مع مزاعم بأن المدفعجية يدرسون إجراء مبادلة لإكمال انتقال الشاب الروسي، الذي سيكون في منافسة مع اللاعبين ألكساندر لاكزيت وبيير إيمريك أوباميانغ، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

يشار إلى أن تشالوف كان قد سجل في شباك فريق شمال لندن خلال مشاركتهما في بطولة “الدوري الأوروبي” في موسم 2017/2018، كما هز الشباك خلال فوز فريقه على ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في الموسم الأخير.