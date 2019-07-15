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غارة للتحالف العربي توقع قتلى في صفوف الحوثي بصعدة

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غارة للتحالف العربي توقع قتلى في صفوف الحوثي بصعدة

غارة للتحالف العربي توقع قتلى في صفوف الحوثي بصعدة
http://almnatiq.net/?p=751172
المناطق - الرياض

أفادت “سكاي نيوز عربية”، بأن 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا، فيما جُرح آخرون، بغارة جوية للتحالف العربي استهدفتهم أثناء تجمعهم في مديرية “كتاف” بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الغارة استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية في أحد الجروف الجبلية، الواقعة فوق سلسلة جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف.

وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن، لقي 20 من الانقلابيين مصرعهم، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني.

وذكر مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

وقال المصدر: ” إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين”.

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