مصر تؤكد ضرورة تعزيز جهود مواجهة الخطاب الداعشي بالتصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع

المناطق - الرياض

شاركت مصر في اجتماعات مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ الذي ترأس الوفد – وفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم بالقاهرة-، أن مداخلة وفد مصر، خلال الاجتماعات أكدت أن ما تحقق حتى الآن من انتصارات ميدانية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي لا ينبغي اعتباره هدفاً نهائياً، مشددًا على الضرورة المُلحة لمواصلة جهود التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، حيث تنبع كافة التنظيمات التكفيرية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف الذي أسسته جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار حافظ إلى أن السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي يتمثل في تبني مُقاربة دولية موحَّدة حول المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية على كافة الأصعدة، في ظل شبكة الدعم والمصالح المُتبادلة التي تجمع تلك التنظيمات؛ ومن ثم ضرورة توسيع مجال مواجهة الخطاب الداعشي ليشمل التصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع، وكذا التعامل مع الأطراف المُحرِضة والمروجة للأفكار والأنشطة الإرهابية، بما في ذلك أي دولة تُتيح منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل.

وأفاد حافظ بأن وفد مصر استعرض، خلال الاجتماعات، المقاربة المصرية الشاملة لمواجهة الإرهاب بأبعادها الأمنية والتنموية والفكرية، مع التركيز على الجهود الوطنية المبذولة على صعيد المواجهة الفكرية.