احدث الأخبار

مصر تؤكد ضرورة تعزيز جهود مواجهة الخطاب الداعشي بالتصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع
أبرز المواد
 “آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء
أبرز المواد
 “هيئة الأمن السيبراني” يحذر من خطر “FaceApp”
أبرز المواد
 ليفربول يدخل سباق “ماكينة الأهداف” الروسية
أبرز المواد
 تحطم طائرة في السويد.. ومقتل جميع ركابها
أبرز المواد
 تحذير.. فراش الأطفال يطلق مواد تسبب السرطان
أبرز المواد
 برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية
أبرز المواد
 شاهد.. شرح مبسط لنظرية النسبية والإعجاز الإلهي في خلق الكون ومجراته
أبرز المواد
 دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يؤدي إلى الوفاة
أبرز المواد
 مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال
منطقة تبوك
 مؤشرات “خفية” تدل على مشكلات قلبية
أبرز المواد
 مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين
منطقة تبوك
مصر تؤكد ضرورة تعزيز جهود مواجهة الخطاب الداعشي بالتصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع

مصر تؤكد ضرورة تعزيز جهود مواجهة الخطاب الداعشي بالتصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع

أبرز المواد
“آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء

“آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء

أبرز المواد
“هيئة الأمن السيبراني” يحذر من خطر “FaceApp”

“هيئة الأمن السيبراني” يحذر من خطر “FaceApp”

أبرز المواد
ليفربول يدخل سباق “ماكينة الأهداف” الروسية

ليفربول يدخل سباق “ماكينة الأهداف” الروسية

أبرز المواد

مصر تؤكد ضرورة تعزيز جهود مواجهة الخطاب الداعشي بالتصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع

مصر تؤكد ضرورة تعزيز جهود مواجهة الخطاب الداعشي بالتصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع
http://almnatiq.net/?p=751174
المناطق - الرياض

شاركت مصر في اجتماعات مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ الذي ترأس الوفد – وفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم بالقاهرة-، أن مداخلة وفد مصر، خلال الاجتماعات أكدت أن ما تحقق حتى الآن من انتصارات ميدانية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي لا ينبغي اعتباره هدفاً نهائياً، مشددًا على الضرورة المُلحة لمواصلة جهود التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، حيث تنبع كافة التنظيمات التكفيرية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف الذي أسسته جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار حافظ إلى أن السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي يتمثل في تبني مُقاربة دولية موحَّدة حول المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية على كافة الأصعدة، في ظل شبكة الدعم والمصالح المُتبادلة التي تجمع تلك التنظيمات؛ ومن ثم ضرورة توسيع مجال مواجهة الخطاب الداعشي ليشمل التصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع، وكذا التعامل مع الأطراف المُحرِضة والمروجة للأفكار والأنشطة الإرهابية، بما في ذلك أي دولة تُتيح منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل.
وأفاد حافظ بأن وفد مصر استعرض، خلال الاجتماعات، المقاربة المصرية الشاملة لمواجهة الإرهاب بأبعادها الأمنية والتنموية والفكرية، مع التركيز على الجهود الوطنية المبذولة على صعيد المواجهة الفكرية.

روابط ذات صلة

“آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء

“آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء
“هيئة الأمن السيبراني” يحذر من خطر “FaceApp”

“هيئة الأمن السيبراني” يحذر من خطر “FaceApp”
ليفربول يدخل سباق “ماكينة الأهداف” الروسية

ليفربول يدخل سباق “ماكينة الأهداف” الروسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*