أمير الباحة يدشن فعاليات معرض الدفاع المدني تحت شعار ( الوقاية هي الغاية )

المناطق-الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الامير الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة مساء اليوم الاحد الموافق ١٤٤٠/١١/١١ هـ فعاليات معرض الدفاع المدني والمقام في غابة رغدان حيث استمع سموه الى شرح مفصل على محتويات المعرض من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد / زهير البسامي .

وتجول سموه الكريم داخل اركان المعرض والتي تحتوي على السلامة المنزلية ومخاطر الصيف متمثلة في الكهرباء وزيادة الاحمال ومخاطر المسابح والمخاطر التي تواجه ربات المنازل داخل المطبخ ، كما اشتمل المعرض على ركن خاص بسلامة الاطفال وكذلك العديد من ادوات السلامة الواجب توافرها بالمنزل ومنها كواشف الدخان وطفايات الحريق .

مع تقديم فعاليات الرسم والتلوين الحر وبعض المقاطع الكرتونية التوعوية الهادفة لسلامة الطفل .ويهدف هذا المعرض الى رفع مستوى الوعي الوقائي لكافة شرائح المجتمع وخاصة ربات المنازل والاطفال .

وقد اثنى سمو امير المنطقة بما شاهده واشاد بالدور الكبير والحيوي لرجال الدفاع المدني في المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات .

داعياً الله للجميع السلامة الدائمة من كل مكروه .

واوضح نائب الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة الرائد مهندس/ فايز عوض الغامدي

بان الفعاليات لهذا المعرض سوف تستمر من هذا اليوم الى يوم الخميس القادم ، مع تقديم العديد من المطويات والنشرات التوعوية وكذلك السحوبات والجوائز والهدايا بهذه المناسبة .

داعيا الجميع الى تشريفهم بزيارة هذا المعرض والاستفاده مما يقدم في جميع اركانات المعرض ، متمنياً للجميع اقامة سعيده وعودة حميده .