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الحكومة اليمنية تدق ناقوس الخطر محذرة من كارثة بيئية قد تتسبب بها مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر وخليج عدن

الحكومة اليمنية تدق ناقوس الخطر محذرة من كارثة بيئية قد تتسبب بها مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر وخليج عدن

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سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة واتربة و غبار على الشرقية والرياض تمتد إلى نجران

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الحكومة اليمنية تدق ناقوس الخطر محذرة من كارثة بيئية قد تتسبب بها مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر وخليج عدن

الحكومة اليمنية تدق ناقوس الخطر محذرة من كارثة بيئية قد تتسبب بها مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر وخليج عدن
http://almnatiq.net/?p=751191
المناطق - وكالات

جددت الحكومة اليمنية، تحذيرها من تسرب نفطي ضخم إلى البحر الأحمر، بسبب عرقلة الحوثيين لأعمال صيانة ناقلة النفط الخام التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني فيديو معلوماتي، على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” أكدت فيه أن الحياة البحرية والدول المشاطئة معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة.

وأوضحت أن الحكومة سبق وأن خاطبت الأمم المتحدة مراراً لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي، للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان “صافر” العائم، بميناء “رأس عيسى”.

وبين الفيديو أن الخزان “صافر” عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم تخضع للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

كما أكد أن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في “أكسون فالديز” بالولايات المتحدة عام 1989، التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.

وأضاف، أن الأمم المتحدة أرسلت في مايو الماضي فريقاً فنياً لمعاينة الخزان، لكن الحوثيين عرقلوا وصوله.

ويقول خبراء إن الميناء العائم لتصدير النفط عبر سواحل البحر الأحمر في مدينة الحديدة أو السفينة “صافر”، بات يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية قد تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة ليس في اليمن فحسب بل في الدول المجاورة، إذا ما تسرب النفط الخام المخزن في السفينة والمقدر بنحو 1.5 مليون برميل.

وفي مارس من العام الماضي 2018م، أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية، تحذيرات من وقوع الكارثة، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لصيانة السفينة المتهالكة والتوسط لتصدير الكميات المخزنة في السفينة، الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، التي باتت تتخذ من السفينة ورقة ابتزاز لمواجهة أي عمل عسكري في الحديدة.

 

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