الأمير محمد بن ناصر يطلق لوحة مؤشر تطبيق وطني لقياس اداء وخدمات الأجهزة العامة بمنطقة جازان

جازان - فضة عطيف

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم تسليم وإطلاق لوحة مؤشرات⁧‫ “تطبيق وطني‬⁩” لتقيم الخدمات بمنطقة جازان ، وذلك خلال لقاء سموه بالمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” المكلف المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نياز, وعدداً من قيادات المركز ، بديوان الامارة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر ، الى شرح من قبل مدير المركز عن أهداف لوحة مؤشرات⁧‫ “تطبيق وطني”‬⁩ ودورها في تعزيز التعاون في المجال المعرفي وتحسين تجربة المستفيد.

كما اطلع سمو أمير منطقة جازان ، على تطبيق منصة “وطني” الذي يعد أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد ، التي تعتبر منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومواطنات ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

واشاد سمو الأمير محمد بن ناصر ، بجهود وعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ولوحة مؤشرات تطبيق وطني وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام متمنياً التوفيق للقائمين على عمل المركز .

ويأتي اطلاق تطبيق وطني ” منصة لتقييم الخدمات العامة ” في ⁧‫منطقة جازان‬⁩ ‬‫للمساهمة بتقييم الخدمات العامة في جازان وذلك من خلال التطبيق ومشاركة المواطن في بناء الوطن .. ‬وذلك عبر الرابط :

‫⁦‪https://watani.gov.sa