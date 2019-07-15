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الأمير محمد بن ناصر يطلق لوحة مؤشر تطبيق وطني لقياس اداء وخدمات الأجهزة العامة بمنطقة جازان

الأمير محمد بن ناصر يطلق لوحة مؤشر تطبيق وطني لقياس اداء وخدمات الأجهزة العامة بمنطقة جازان

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الأمير محمد بن ناصر يطلق لوحة مؤشر تطبيق وطني لقياس اداء وخدمات الأجهزة العامة بمنطقة جازان

الأمير محمد بن ناصر يطلق لوحة مؤشر تطبيق وطني لقياس اداء وخدمات الأجهزة العامة بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=751199
جازان - فضة عطيف

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم تسليم وإطلاق لوحة مؤشرات⁧‫ “تطبيق وطني‬⁩” لتقيم الخدمات بمنطقة جازان ، وذلك خلال لقاء سموه بالمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” المكلف المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نياز, وعدداً من قيادات المركز ، بديوان الامارة.
واستمع الأمير محمد بن ناصر ، الى شرح من قبل مدير المركز عن أهداف لوحة مؤشرات⁧‫ “تطبيق وطني”‬⁩ ودورها في تعزيز التعاون في المجال المعرفي وتحسين تجربة المستفيد.
كما اطلع سمو أمير منطقة جازان ، على تطبيق منصة “وطني” الذي يعد أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد ، التي تعتبر منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومواطنات ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.
واشاد سمو الأمير محمد بن ناصر ، بجهود وعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ولوحة مؤشرات تطبيق وطني وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام متمنياً التوفيق للقائمين على عمل المركز .
ويأتي اطلاق تطبيق وطني ” منصة لتقييم الخدمات العامة ” في ⁧‫منطقة جازان‬⁩ ‬‫للمساهمة بتقييم الخدمات العامة في جازان وذلك من خلال التطبيق ومشاركة المواطن في بناء الوطن  .. ‬وذلك عبر الرابط :
‫⁦‪https://watani.gov.sa

 

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