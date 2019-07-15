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انطلاق التمرين العسكري”القائد المتحمس2019″ بين القوات السعودية والقوات الأمريكية

انطلاق التمرين العسكري”القائد المتحمس2019″ بين القوات السعودية والقوات الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=751203
حفرالباطن - عبدالله السعيدي
انطلقت امس بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية  بالمنطقة الشمالية فعاليات ” تمرين القائد المتحمس 2019″ الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية بحضور قائد المنطقة الشمالية سعادة  اللواء الركن /صالح بن احمد الزهراني
وقد بدأ حفل أفتتاح التمرين بسلام اللواء
ثم تقدم قائد طابور العرض العسكري للاستئذان لرفع أعلام البلدين، ثم عزف السلام الوطني الأمريكي والسلام الملكي السعودي.
ورحب سعادة اللواء صالح بن احمد الزهراني بالمشاركين ، وثمن مشاركة القوات الأمريكية الصديقة في هذا التمرين، وشكر المشاركين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين. مبيناً أن التمرين هو امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.
من جانبه أوضح مدير التمرين سعادةاللواء الركن / محمد بن محسن السناني أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط  والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لإكتساب المهاره والاحترافيه وتبادل الخبرات بين البلدين في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب.
الجدير بالذكر أن التمرين يستمر لمدة اسبوعين يتم خلالها تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.

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