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“مدى”: هذه المميزات يحصل عليها التاجر عند طلب جهاز نقاط بيع
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المناطق - متابعات

أعلنت خدمة مدى للدفع الإلكتروني أن هناك عدداً من المميزات التي يحصل عليها التاجر عند طلب جهاز نقاط البيع. وأوضحت أن هذه المميزات هي الإعفاء من ثمن الأجهزة، والإعفاء من رسوم تركيبها، والإعفاء من رسومها الشهرية، وتقديم المساندة الفنية للتاجر مجاناً، وتقديم شريحة اتصال مع الجهاز مجاناً.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد. وأوضح البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ابتداء من اليوم بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م.

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