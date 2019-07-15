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جامعة جازان تعلن نتائج المرشحين للبكالوريوس والدبلوم

جامعة جازان تعلن نتائج المرشحين للبكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=751232
جازان - فضة آل عطيف

أعلنت جامعة جازان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم، وذلك عبر حساب الطالب وبعد إجراء الفرز الآلي للمتقدمين حسب معايير وشروط القبول وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة بمختلف التخصصات والكليات التابعة للجامعة والموزعة في ثماني محافظات.

وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة تأكيد الترشيح على نتائج القبول للطلاب والطالبات مساء السبت الماضي، متمنيا التوفيق للمقبولين والمقبولات في تخصصاتهم.

ونوه إلى أنه سيتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداء من يوم الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة وحتى الأربعاء الـ 28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمن يرغب في تغيير تخصصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقًا لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكدًا أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول

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