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أول رد من “سارة دندراوي” على منتقديها في الكويت بعد تقرير “خمور كأس العالم في قطر”

أول رد من “سارة دندراوي” على منتقديها في الكويت بعد تقرير “خمور كأس العالم في قطر”
http://almnatiq.net/?p=751238
المناطق - متابعات

خصصت المذيعة سارة دندراوي، جزءًا من برنامجها اليومي على قناة ”العربية“ الذي يحمل اسم ”تفاعلكم“ للرد على انتقادات حادة انهالت عليها من الكويت، بسبب حلقة سابقة تحدثت فيها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر وموقف الكويتيين من بيع الخمور .

وقالت دندراوي ، إنها تكن كل حب واحترام للكويت ،قائلة “كلامي كان موجهًا للناس المتحمسة دائمًا للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا“.

وعرضت دندراوي في البرنامج عددًا من التغريدات التي انهالت عليها في موقع ”تويتر“، سواء تلك التي حملت النقد الحاد لها، أو لمن دافع عنها.

وكانت دندراوي أشعلت جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، سيما في منطقة الخليج، عندما نقلت في برنامجها قبل أيام، تقريرًا لوكالة ”بلومبيرغ“ جاء فيه إن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي سيستضيفه البلد الخليجي الصغير.

واختتمت دندراوي حديثها بجملة ساخرة قالت فيها: ”ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري“، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها يقول إنها تقصد المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين الكويتية المؤيدة لقطر.

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