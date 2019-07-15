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امير الباحة يدشن المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر

امير الباحة يدشن المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر
http://almnatiq.net/?p=751241
المناطق - الباحة
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة  المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر والبرامج العلمية والترفيهية المصاحبة له، وذلك بقرية ترف رغدان.
وفور وصول سموه مقر المهرجان قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول به وشاهد محتوياته، مستمعاً إلى شرح من رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، ومن المشاركين في المعرض البالغ عددهم 30 عارضاً، عن معروضاتهم التي تشمل العسل بأنواعه المختلفة من الصيف والسدر والسمرة والطلحة والمجرى.
واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي للنحالين التي تتضمن القروض والدورات التدريبية.
بعد ذلك شهد سمو الأمير حسام بن سعود توقيع ثلاثة اتفاقيات بين جمعية النحالين التعاونية التي مثلها مدير الجمعية الدكتور أحمد الخازم, وإمارة منطقة الباحة ومثلها وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة التي مثلها فهد بن عبدالله المجماج, ومؤسسة ديار العز ومثلها مديرها سعيد بن علي الغامدي.
كما شهد سموه توقيع اتفاقيتين بين مؤسسة ديار العز, والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية يمثلها رئيس الجمعية الدكتور صالح عباس.
ونصت تلك الاتفاقيات بين جمعية النحالين التعاونية والجهات الموقع معها, على توفير الجمعية العسل حسب طلب الإمارة سواء من حيث الكميات أو الأنواع بجودة عالية وفي علب هدايا مناسبة للتقديم لضيوف الإمارة والجهات الحكومية التي تطلب ذلك, والاشتراك في الأبحاث والدراسات التي يقيمها مهرجان العسل, ودعم وتمويل بعض البرامج التي تنفذها جمعية النحالين حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة لهم, وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية صحية تعود بالفائدة على أفراد المجتمع وتخدم الجهود والخدمات.
من جانب آخر دشن سموه معرض التوعية الصحية لصيف المنطقة لهذا لعام الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مستمعاً سموه لشرح من مدير صحة الباحة فهد المجماج عن الفعاليات التي بدأت في شهر رمضان المبارك، واستهدفت 300 ألف شخص هذا العام, وذلك من خلال 50 فعالية متنوعة وموزعة على عموم المنطقة المنتزهات والمولات.
وبين أن الفعاليات تضمنت استخدام التقنية والابتكارات لجذب المستفيدين مثل النظارات التفاعلية وتقنية الهولوجرام, وعيادات للأسنان المتنقلة والمخصصة للأماكن العامة, وعيادات للتبرع بالدم, وللإرشاد النفسي, وللمؤشرات الحيوية.
واطلع سموه بعد ذلك على مشاركة جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية، مستمعاً لشرح مفصل من رئيس الجمعية الدكتور صالح عباس عن مشاركة الجمعية التي تضمنت أهداف وبرامج الجمعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية, وتعمل على تقديم الرعاية الصحية بمختلف أنواعها لذوي الاحتياج بالمنطقة, من خلال مشاريعها المتضمنة العمل الصحي الخيري والعيادة المتنقلة وعلاج أبناء المستفيدين من الجمعيات الخيرية.
أثر ذلك دشن الأمير حسام بن سعود ركن الدفاع المدني تحت عنوان “الوقاية هي الغاية” مستمعاً لشرح من المشاركين عن الركن الذي تضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل, بالإضافة إلى عروض ترفيهية وتوعوية للطفل, حيث هدف من إقامة هذا الركن لزيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة، وتعريف الجميع بما يحيط فيهم من أخطار وكيفية التعامل معها.
وفي ختام التدشين تسلم سموه مجموعة من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة
 مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وعدد من المسؤولين ومن الأهالي والزوار.

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