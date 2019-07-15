فرنسا.. توقيف 282 شخصاً بأحداث عقب تأهل الجزائر لنهائي أمم إفريقيا

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، توقيف 282 شخصاً، مساء الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تجري مبارياتها في مصر.

ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة 6:00 (4:00 بتوقيت غرينتش).

وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت احتفالات جزائرية كبيرة بالتأهل لنهائي أمم إفريقيا.

وهزَّ الدولي الجزائري، رياض محرز، الشباك من آخر محاولة في المباراة ليرسل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأول مرة بعد 29 عاماً بالفوز 2-1 على نيجيريا في قبل النهائي باستاد القاهرة مساء الأحد.

وسدد جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ركلة حرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بيسراه على يمين دانييل أكبي حارس نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصعد ببلاده لمواجهة السنغال في النهائي يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وضربت الجزائر موعداً جديداً مع السنغال في النهائي بعدما تغلبت عليها 1-صفر في دور المجموعات.