احدث الأخبار

احتياجات حي المهدية في أورقة بلدي الرياض
منطقة الرياض
 تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة
أبرز المواد
 جائزتها تتجاوز مليوني ريال .. مسابقة تلفزيونية عربية كبرى لاختيار شعراء (سوق عكاظ)
أبرز المواد
 الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات بدءاً من اليوم
أبرز المواد
 القبض على قاتل المدرب يوسف المغربي
أبرز المواد
 الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي يشيد بجهود جوازات مطار المدينة المنورة
أبرز المواد
 نمو صيني أبطأ يدفع أسعار النفط للانخفاض
أبرز المواد
 “موانئ”: خطة متكاملة لاستقبال الحجاج القادمين بحراً
أبرز المواد
 فرنسا.. توقيف 282 شخصاً بأحداث عقب تأهل الجزائر لنهائي أمم إفريقيا
أبرز المواد
 امير الباحة يدشن المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر
أبرز المواد
 أول رد من “سارة دندراوي” على منتقديها في الكويت بعد تقرير “خمور كأس العالم في قطر”
أبرز المواد
 موسم الطائف يستعيد الموروث الثقافي والتاريخي للمنطقة مطلع أغسطس المقبل
أبرز المواد
احتياجات حي المهدية في أورقة بلدي الرياض

احتياجات حي المهدية في أورقة بلدي الرياض

منطقة الرياض
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة

أبرز المواد
جائزتها تتجاوز مليوني ريال .. مسابقة تلفزيونية عربية كبرى لاختيار شعراء (سوق عكاظ)

جائزتها تتجاوز مليوني ريال .. مسابقة تلفزيونية عربية كبرى لاختيار شعراء (سوق عكاظ)

أبرز المواد
الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات بدءاً من اليوم

الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات بدءاً من اليوم

أبرز المواد

الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي يشيد بجهود جوازات مطار المدينة المنورة

الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي يشيد بجهود جوازات مطار المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=751257
المناطق - واس

أشاد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بجهود موظفي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة .
جاء ذلك بعد اجتماعه بأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالمطار, خلال زيارته صالات الحج بالمطار للاطلاع على آلية عمل موظفي الجوازات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .
وقال معاليه لمنسوبي الجوازات ” أنتم تبذلون جهوداً كبيرة في خدمة الحجيج وهذا شرف عظيم وخدمة جليلة اصطفاها الله لكم، ولكم الأثر الكبير والبصمة العظيمة التي تنطلق من الإيمان المطلق بهذه الرسالة الملقاة على عاتقكم لخدمة ضيوف الرحمن ” .
من جهته قدّم قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبدالرحمن السديس على هذه الزيارة والكلمات التي كان فيها الكثير من التحفيز والتشجيع لمنسوبي الجوازات في المطار الذين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام .

 

روابط ذات صلة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة
جائزتها تتجاوز مليوني ريال .. مسابقة تلفزيونية عربية كبرى لاختيار شعراء (سوق عكاظ)

جائزتها تتجاوز مليوني ريال .. مسابقة تلفزيونية عربية كبرى لاختيار شعراء (سوق عكاظ)
الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات بدءاً من اليوم

الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات بدءاً من اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*