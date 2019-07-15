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القبض على قاتل المدرب يوسف المغربي

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القبض على قاتل المدرب يوسف المغربي

القبض على قاتل المدرب يوسف المغربي
http://almnatiq.net/?p=751261
المناطق - متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على قاتل المدرب المغربي داخل نادي وقت اللياقة (جيم) بحي السويدي في الرياض، بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.

وكان أحد الشهود على الواقعة، قال في تفاصيل الحادثة، إنها وقعت قبل صلاة المغرب أمس الأحد عندما أقدم القاتل، على تسديد طعنة من سكين كبيرة استقرت في صدر المدرب يوسف المغربي، وأخذ يردد قائلا: ”اللي فيه خير يجيني“، ثم وضع السكين في حقيبته وغادر المكان، مضيفًا ”أن المدرب ما لبث أن توفي متأثرًا بالطعنة، قبل أن يتم نقله للمستشفى“. ونشر شهود مقاطع من موقع الجريمة وصورا للضحية

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