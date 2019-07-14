انطلاق المخيم الثقافي لجامعة بيشة في بلقرن وتكريم أبناء شهداء الواجب

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انطلقت مساء الأحد (11 ذو القعدة 1440هـ) فعاليات المخيم الثقافي الذي تنظمه جامعة بيشة ممثلة بكلية العلوم والآداب ببلقرن برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، والمقام بشارع الإبداع بالمحافظة خلال المدة من 11-15 ذو القعدة الحالي، بحضور سعادة محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد ووكيل جامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني ومعالي المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني وعدد من قيادات جامعة بيشة ومسؤولي المحافظة.

وألقى الدكتور مهدي القرني كلمة نيابة عن راعي الحفل رحب فيها بالحضور، موضحاً بأن فعاليات المخيم الثقافي بكلية العلوم والآداب بمحافظة بلقرن تأتي ضمن برامج مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لـ “حسن الوفادة” تحت شعار “مرحباً ألف في عسير”. مقدماً شكره وتقديره لعميد كلية العلوم والآداب الدكتور علي بن محمد شهاب على حسن الإعداد والتجهيزات لهذا المخيم الذي يحظى بدعم واهتمام ومتابعة من معالي مدير الجامعة.

وذكر وكيل جامعة بيشة بأن فعاليات المخيم تحتوي على العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة والتي تعود بالفائدة والنفع على المشاركين والحضور وتناسب مختلف فئات المجتمع. مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن 9 برامج تشتمل على ورش عمل عن اقتصاديات الأسرة ومهارات الحوار بين الزوجين بالإضافة إلى أساليب بناء الفرق التطوعية والعناية بالبيئة، بجانب أمسية شعرية، ومبادرة تطوعية يشارك فيها الطلاب والطالبات بالتعاون مع فريق “سندكم” تحت شعار “النظافة مسؤولية الجميع”.

وشهد حفل الافتتاح تكريم أبناء شهداء الواجب من أهالي محافظة بلقرن والذين استشهدوا أثناء مشاركتهم في الدفاع عن أرض الوطن بالحد الجنوبي، والشهداء هم: طارق بن علي بن زايد الحارثي، علي بن سعيد بن عوضه القرني، محمد بن عيد بن محمد القرني، سالم بن عبدالله بن سالم القرني، زارع بن علي بن محمد الخثعمي، ظافر بن دشيش بن ظافر الخثعمي، محمد بن مساعد بن حمود العلياني، محمد بن صالح بن محمد العلياني، أحمد بن صالح بن حسني الشمراني، أحمد بن حوتان بن علي الشمراني، عوض بن حسين الشمراني، عبيدالله بن علي العلياني، عثمان بن محمد بن مسفر الشمراني، علي بن عبدالله بن فطيس الحلافي، مناع بن سعد الحلافي، سعد بن خبزان الحلافي، محمد بن خلوفة الحلافي، خلف بن سعيد بن مارق العلياني، علي محمد قيس العلياني.