قبيل “اجتماع العقوبات”.. تركيا مصرة على التنقيب قبالة قبرص

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن أنقرة ستواصل التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، خاصة قبالة سواحل قبرص، رغم المعارضة التي يبديها الاتحاد الأوروبي، التي بلغت حد التهديد بفرض عقوبات.

ودعا أوغلو في تصريحات صحفية حكومة قبرص المعترف بها دوليا إلى قبول خطة التعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز، التي أعلنها زعيم جمهورية قبرص الشمالية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وأثارت تركيا غضبا أوروبيا، بعدما أعلنت إرسال سفينتين إلى قبالة سواحل قبرص (دولة عضو في الاتحاد) في الأسابيع الأخيرة، من أجل التنقيب عن النفط والغاز، إثر الحديث عن اكتشافات هائلة للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في وقت لاحق الاثنين، من أجل مناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب التي وصفتها بـ”غير الشرعية”.